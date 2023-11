Wenn das Smartphone erkennt, wie viel Alkohol man getrunken hat

Alkohol macht gesprächig - irgendwann wird es aber nicht nur zu viel, sondern auch zu undeutlich - wo das enden kann, ist bekannt. Private Geräte, die den Alkoholgehalt im Atem messen und einen damit indirekt warnen könnten, das Stadium des kompletten Lallens zu erreichen, werden zwar immer beliebter, sind aber nicht immer verfügbar. Doch künftig könnte das Smartphone anzeigen, wie es um die eigene Aussprache bestellt ist und welchen Grad der Unverständlichkeit sie bereits erreicht hat. Möglich machen sollen das Sensoren und intelligente Lautsprecher, die den Grad der Alkoholisierung anhand der Veränderungen der Stimme ermitteln, wie eine neue Studie im Journal of Studies on Alcohol and Drugs zeigt.

Forscher von Stanford Medicine und der University of Toronto führten dazu eine kleine Studie mit 18 Erwachsenen (im Alter von 21 bis 62 Jahren) durch. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine jeweils auf ihr Gewicht abgestimmte Alkoholmenge. Bereits davor wurden ihnen nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Texte mit verschiedenen Zungenbrechern zugewiesen. Den ersten mussten sie eine Stunde vor dem Alkoholkonsum laut vorlesen, die anderen dann jeweils eine bis zu sieben Stunden nach dem Konsum.