Shein im Test: Giftige Chemikalien in Kleidung und Sandalen

"Manches schnelle Schnäppchen strotzt nur so vor giftigen Chemikalien", erklärten die Tester von "Ökotest" in Deutschland am Donnerstag. Die meisten der insgesamt 21 getesteten Kleidungsstücke fielen demnach durch , die besten Produkte schnitten mit "Ausreichend" ab.

Acht Kleidungsstücke wiesen laut "Ökotest" Rückstände giftiger Chemikalien oberhalb der Grenzwerte auf. Der Labortest für ein Kleid für Kleinkinder etwa ergab toxisches Antimon . "In einem schillernd bunten Teenageranzug wies das Labor wiederum Dimethylformamid nach, das in der EU als wahrscheinlich fruchtbarkeitsschädigend eingestuft ist", führten die Tester aus. Besonders belastet waren "Ökotest" zufolge Sandalen, sie enthielten etwa Blei und Cadmium .

Beim Waschen kaputt

Auch die Qualität der Shein-Produkte lässt den Testern zufolge zu wünschen übrig. Die meisten Sandalen etwa hielten bei einer normalen Belastung nicht länger als einen Tag. Kleidungsstücke gingen beim Waschen kaputt oder liefen stark ein. Bei drei Artikeln stellte sich heraus, dass sie nur per Hand gewaschen werden können, wovon beim Einkauf nicht die Rede gewesen war.

Die Tester bemängelten außerdem die mangelnde Transparenz des Unternehmens: "Shein hat seinen Hauptsitz inzwischen in Singapur, lässt seine Mode jedoch in rund 5000 chinesischen Betrieben zusammennähen. Das ist auch schon so ziemlich alles, was das Unternehmen selbst über seine Produktion preisgibt."

Fragebögen von "Ökotest" habe es nicht beantwortet.