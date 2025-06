Boom der Selbstdiagnosen: Warum nicht jedes Leiden eine Störung ist

Denkbar ist, dass Menschen psychiatrische Diagnosen in einer immer komplexeren Welt als Identifikations- und Zugehörigkeitshilfe nutzen. Womöglich auch vor dem Hintergrund, dass Menschen in individualistischen Gesellschaften mehr Verantwortung für sich übernehmen müssen – und eine Diagnose ein Stück weit davor schützt.

Inwiefern?

Mit der Diagnose ADHS kann man zum Beispiel sagen: "Ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich ADHS habe." Ich muss also nichts an mir ändern. Ich denke da auch an den populären Begriff "Neurodiversität", mit dem immer mehr Menschen ihr Anderssein und ihre Defizite erklären. In der Psychologie hat er aber kaum wissenschaftliches Fundament. Wir sind alle neurodivers, weil wir uns natürlich neurobiologisch unterscheiden.

Dafür nimmt man eine Stigmatisierung in Kauf?

Die gibt es ja kaum mehr. Wenn man sich in Schulen umsieht, wird heute offen gesagt, wer was hat. Viele fühlen sich der "Hidden Disabilities"-Community zugehörig und tragen eine Sonnenblume als Zeichen für ihre unsichtbare psychische Einschränkung auf der Kleidung.

Wird der offene Umgang in allen Alters- und Gesellschaftsschichten akzeptiert?

In sozioökonomisch höher gestellten Schichten und jungen Altersgruppen finden wir das auf jeden Fall. Insbesondere auch bei Gruppen, die viel Zeit in sozialen Medien verbringen.