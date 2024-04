Bahnbrechender Eingriff: US-Patientin erhält Schweineniere - und Herzpumpe

Zum zweiten Mal ist einem Menschen eine Schweineniere transplantiert worden. Die Operation fand im New Yorker Krankenhaus NYU Langone Health statt. Bei der Patientin handelte sich um eine schwer kranke 54-jährige Frau, die an einem Nierenversagen und gleichzeitig auch an einem Herzversagen litt.

Patientin blieb "nicht mehr viel Zeit"

"Alles, was ich will, ist die Möglichkeit, ein besseres Leben zu führen", wird die Patientin Lisa Pisano in einer Aussendung des Spitals zitiert. "Nachdem die Transplantation einer Niere eines Menschen für mich ausgeschlossen wurde, erfuhr ich, dass mir nicht mehr viel Zeit blieb. Meine Ärzte meinten, dass es eine Chance gäbe, dass ich eine genmanipulierte Schweineniere erhalten könnte, also habe ich mit meiner Familie und meinem Mann darüber gesprochen."

Die weltweit erste Transplantation einer Schweineniere in einen lebenden Menschen fand am 16. März im Massachusetts General Hospital in Boston statt. Der Patient Rick Slayman konnte knapp drei Wochen nach der Operation das Spital verlassen und erholt sich derzeit von dem Eingriff zuhause bei seiner Familie. Davor gab es nur Versuche mit Schweinenieren, mit bereits hirntoten Patienten.