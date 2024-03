Sorgen und Ängste: Wie eine App das Wohlbefinden werdender Mütter stärkt

Eine in Deutschland entwickelte App soll das psychische Wohlbefinden werdender Mütter fördern. Erste Daten zur Wirksamkeit sind vielversprechend.

Nicht jede Frau erlebt die Schwangerschaft als glückliche und unbeschwerte Zeit. Die Vorfreude auf das Kind wird nicht selten von Stimmungsschwankungen, Sorgen und Ängsten sowie depressiver Verstimmtheit bis hin zu Gefühlen von Kontrollverlust oder Hilflosigkeit getrübt. Solche Symptome können auch in postpartale Leiden, also psychische Probleme nach der Geburt, münden.

Niederschwellige Alternative zu Psychotherapie

Im Vorfeld hätten Auswertungen von Krankenkassendaten gezeigt, dass psychische Begleiterscheinungen die häufigste Nebendiagnose bei Schwangerschaften sind, berichtet Studienleiterin und Geburtsmedizinerin Stephanie Wallwiener.

Wallwiener ist Direktorin der Uniklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin an der Universitätsmedizin Halle und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit emotionalen Schieflagen während der Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett. "Unser Ziel ist die Suche nach einem niedrigschwelligen Angebot für werdende Mütter als mögliche Alternative zur Psychotherapie, da viele Frauen mit schwangerschafts- und geburtsbezogenen Ängsten Unterstützung benötigen", erläutert sie in einer aktuellen Aussendung. In einer Studie habe man nun den Effekt einer elektronischen Achtsamkeitspraxis untersucht.

Im Zuge der Untersuchung erhielten Teilnehmerinnen, die zwischen der 29. und 36. Schwangerschaftswoche waren, Zugang zu einer betreuten achtsamkeitsbasierten App. Eine zweite Gruppe erhielt eine psychotherapeutische Standardbehandlung. "Die App kombiniert klassische Achtsamkeitsübungen mit geburtshilflichen und psychotherapeutischen Ansätzen", präzisiert Expertin Wallwiener. Die Applikation ziele darauf ab, medizinische Informationen zur Geburt zu vermitteln, den Umgang mit Angst und Depressionen zu erleichtern und individuelle Übungen zur Problembewältigung anzubieten. "Diese Inhalte werden durch verschiedene Formate wie Audiodateien, Lehrvideos, schriftliche Materialien, eine persönliche Kompetenzen-Box und interaktive Arbeitsblätter präsentiert."

Die App-Nutzung erfolgte über einen Zeitraum von acht Wochen für je 45 Minuten wöchentlich und unter Betreuung des Studienteams. Beide Gruppen berichteten während der Schwangerschaft sowie bis fünf Monate nach der Geburt unter anderem von Ängsten und depressiven Symptomen.