Wau-Effekt: Hunde helfen Menschen mit chronischem Schmerz

„Hunde hinterlassen Fußspuren im Herzen“, lautet ein Spruch. Manchmal können sie auch Schmerzen lindern, wie eine neue deutsche Studie zeigt, die am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) durchgeführt wurde. Allein die Anwesenheit der Vierbeiner kann die Wahrnehmung von Schmerz und das Schmerzverhalten eines Menschen positiv beeinflussen, so die Erkenntnis. „In einer Zeit, in der psychische Belastungen und chronische Schmerzen zunehmen, kann die Interaktion mit Hunden nicht nur emotionalen Trost spenden, sondern sogar die körperlichen Schmerzen lindern“, sagt Heidi Mauersberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozial- und Organisationspsychologie der HU und Erstautorin der Studie, die vor Kurzem im Open-Access-Journal „Acta Psychologica“ veröffentlicht wurde.