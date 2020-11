Schluss mit dem Sägekonzert: Kommt jetzt die Anti-Schnarch-Pille?

Was passiert bei obstruktiver Schlafapnoe im Körper – und was verursacht das nasale Gedröhne? „Im Schlaf erschlafft die obere Atemwegsmuskulatur“, erklärt Dietmar Thurnher, Vorstand der Uni-Klinik für HNO-Heilkunde in Graz. Es kommt zur Einengung des Atmungstrakts, was das Schnarchen auslöst. Wobei nicht jedes Schnarchen Ausdruck von obstruktiver Schlafapnoe ist: „Man kann auch wegen einer behinderten Nasenatmung bei Schleimhautschwellungen durch Atemwegsinfekte oder Allergien schnarchen.“

Wer aber umgekehrt am obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom leidet, der schnarcht auch. Je tiefer man schläft, umso schlaffer wird die Rachenmuskulatur, die irgendwann vollständig kollabiert. Man wacht – meist unbemerkt – auf, oft dutzende Male pro Nacht. „Die Atemwege gehen dann wieder auf, der Patient schläft wieder ein. Das kann die ganze Nacht so gehen und führt zu chronischer Müdigkeit.“ Bleibt das Syndrom unbehandelt, entsteht im Extremfall mit dem Anstieg des Blutdrucks im Lungenkreislauf eine schwerwiegende Erkrankung: die pulmonale Hypertonie.