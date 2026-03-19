Gesundheit

Schlafen zu zweit: Warum Paare unruhiger sind – 7 Tipps

Schlafen Paare schlechter? Eine aktuelle Studie zeigt, wie Nähe den Schlaf beeinflusst. Plus: sieben Tipps für erholsamere Nächte zu zweit.
Gabriele Kuhn
19.03.2026, 11:40

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bare feet of couple sleeping separately in bed

Zusammenfassung

  • Paare stören sich nachts häufiger als gedacht, doch gemeinsames Schlafen führt oft zu längeren REM-Phasen.
  • Trend: Immer mehr Paare setzen auf getrennte Schlafzimmer, vor allem wegen Schnarchen, Bewegungen und unterschiedlichen Schlafrhythmen.
  • Tipps wie separate Matratzen, zwei Decken und flexible Schlaflösungen können den Paar-Schlaf verbessern.

Wer mit dem Partner in einem Bett schläft, bekommt Nähe, Wärme, vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit – und ziemlich wahrscheinlich auch mehr nächtliche Störungen

Das legt eine neue Auswertung unterschiedlicher Studien (Review) von Forschenden um Lionel Rayward nahe, die im Februar 2026 im Fachjournal Sleep Health erschienen ist. 

Die gute Nachricht: Das gemeinsame Schlafen ist deshalb nicht automatisch schlecht. Die weniger gute: Romantik schützt offenbar nicht vor Tritten, Drehungen und Bettdecken-Diplomatie.

Paare stören sich nachts häufiger als gedacht

Für die Übersichtsarbeit werteten die Wissenschaftler die vorhandene Literatur zum Schlafen zu zweit aus. Im Zentrum standen drei Fragen: 

  • Werden Menschen durch den Partner im Schlaf häufig gestört?
  • Was macht gemeinsames Schlafen mit der Schlafarchitektur?
  • Und welche Faktoren verschärfen oder verändern diese Effekte?

Die erste Antwort fällt klarer aus, als man es nach einer verliebten Nacht vielleicht hören will: Ja, Partner stören einander im Schlaf. Alle Studien, die sich in der Review mit diesem Punkt befassten, fanden Hinweise darauf. Das gemeinsame Bett ist also nicht nur Kuschel-, sondern auch Problemzone.

Schlaf: Warum wir uns oft müder fühlen, als wir sind

Sobald sich einer bewegt, ist der andere oft auch betroffen. Wer sich nachts dreht, mit den Beinen zuckt, an der Decke zieht oder schlicht nicht ruhig liegt, bringt Bewegung in ein System, das eigentlich Ruhe bräuchte. 

Das bedeutet nicht automatisch stundenlanges Wachliegen. Aber es heißt: Schlaf zu zweit ist oft störanfälliger, als viele subjektiv empfinden.

Überraschend: Längere REM-Phasen im Doppelbett

An diesem Punkt wird es besonders interessant. Denn die Review zeigt nicht einfach den schlichten Schluss: zusammen schlafen ist schlecht, allein schlafen ist gut. 

So funktioniert der nächtliche Paarbetrieb nicht. Zwei von drei Studien, die sich mit der Schlafarchitektur befassten, fanden beim gemeinsamen Schlafen eine längere REM-Phase. Also ausgerechnet in jener Schlafphase, die mit intensiver Traumaktivität, emotionaler Verarbeitung und Gedächtnis in Verbindung gebracht wird.

Das klingt fast wie eine kleine Ehrenrettung fürs Doppelbett. Offenbar ist der Schlaf zu zweit nicht bloß unruhiger, sondern anders organisiert. 

Die Forschenden kommen deshalb auch zu dem Schluss, dass kein einzelner Mechanismus die Gesamteffekte erklärt. 

Co-Sleeping kann stören, kann Schlaf verändern, kann möglicherweise auch synchronisieren – aber eben nicht nach einem einfachen Schema.

Extrem früh aufstehen: Warum Schlafexperten davor warnen
Sleeping positions

Unruhiger Paar-Schlaf: Ist "Sleep Divorce" die Lösung?

Chronische Schlafprobleme: Welche Folgen haben sie für das Gehirn?

„Sleep Divorce“: US-Trend kommt auch nach Österreich

Manche Paare setzen auf „Sleep Divorce“ – die Schlafscheidung. Jedes fünfte Paar schläft laut New York Times dauerhaft in getrennten Schlafzimmern

Die Gründe sind vielfältig: 

  • Schnarchen
  • unterschiedliche Schlafrhythmen
  • Bewegungen im Schlaf
  • der Wunsch nach ungestörter Ruhe

Verschiedene Faktoren stören den Schlaf:  Wie gut oder schlecht das gemeinsame Schlafen läuft, hängt stark davon ab, wer da neben einem liegt. Unter den Faktoren, die in den ausgewerteten Studien eine Rolle spielten, finden sich:

  • Schlafbezogene Atmungsstörungen (Schnarchen, Schlafapnoe)
  • Insomnie (Ein- und Durchschlafstörungen)
  • Interpersonelle soziale Faktoren (Beziehungsqualität, Stress)

Übersetzt: Es macht einen Unterschied, ob neben einem ein entspannter Schläfer liegt oder ein Mensch, der schnarcht, wachliegt, sich dauernd dreht – oder nach dem nächtlichen Klogang laut ins Bett plumpst.

Die Wissenschaft ist sich an diesem Punkt aber nicht ganz einig. Die Autorinnen und Autoren der Review weisen selbst auf die Schwächen der Datenlage hin: unterschiedliche Messmethoden, teils kleine Stichproben, sehr unterschiedliche Studiendesigns. 

Das Thema ist also keineswegs endgültig vermessen. Aber die Richtung ist klar: Das gemeinsame Bett ist kein Garant für besseren Schlaf.

Aber: Nicht jede Störung ist ein Drama

Was viele Paare daraus machen, ist eine andere Frage. Manche werden beim Lesen dieser Daten innerlich sofort Richtung getrennte Schlafzimmer abbiegen. Andere fühlen sich bestätigt: Natürlich schlafe ich schlechter, wenn neben mir ein Mensch rotiert wie ein Grillhendl. Wieder andere bleiben gelassen. Denn nicht jede nächtliche Störung ist dramatisch. 

Ein bisschen Trost schlummert ebenfalls in den Studienergebnissen: Wer neben dem Partner unruhiger schläft, hat nicht automatisch ein Problem. Eher teilt er ein sehr menschliches Phänomen. 

Gemeinsam schlafen ist offenbar weniger Wellnessprogramm als Beziehungsrealismus in der Horizontale. 

Und wer weiß? Möglicherweise ist die längere REM-Phase der Preis, den das Gehirn gerne zahlt – für die Nähe eines Menschen, mit dem man nicht nur das Bett, sondern auch das Leben teilt.

(K)ein Bett zum Teilen: Getrennt Schlafen

kurier.at, GK  | 

Kommentare