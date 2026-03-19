Schlafen zu zweit: Warum Paare unruhiger sind – 7 Tipps
Zusammenfassung
- Paare stören sich nachts häufiger als gedacht, doch gemeinsames Schlafen führt oft zu längeren REM-Phasen.
- Trend: Immer mehr Paare setzen auf getrennte Schlafzimmer, vor allem wegen Schnarchen, Bewegungen und unterschiedlichen Schlafrhythmen.
- Tipps wie separate Matratzen, zwei Decken und flexible Schlaflösungen können den Paar-Schlaf verbessern.
Wer mit dem Partner in einem Bett schläft, bekommt Nähe, Wärme, vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit – und ziemlich wahrscheinlich auch mehr nächtliche Störungen.
Das legt eine neue Auswertung unterschiedlicher Studien (Review) von Forschenden um Lionel Rayward nahe, die im Februar 2026 im Fachjournal Sleep Health erschienen ist.
Die gute Nachricht: Das gemeinsame Schlafen ist deshalb nicht automatisch schlecht. Die weniger gute: Romantik schützt offenbar nicht vor Tritten, Drehungen und Bettdecken-Diplomatie.
Paare stören sich nachts häufiger als gedacht
Für die Übersichtsarbeit werteten die Wissenschaftler die vorhandene Literatur zum Schlafen zu zweit aus. Im Zentrum standen drei Fragen:
- Werden Menschen durch den Partner im Schlaf häufig gestört?
- Was macht gemeinsames Schlafen mit der Schlafarchitektur?
- Und welche Faktoren verschärfen oder verändern diese Effekte?
Die erste Antwort fällt klarer aus, als man es nach einer verliebten Nacht vielleicht hören will: Ja, Partner stören einander im Schlaf. Alle Studien, die sich in der Review mit diesem Punkt befassten, fanden Hinweise darauf. Das gemeinsame Bett ist also nicht nur Kuschel-, sondern auch Problemzone.
Sobald sich einer bewegt, ist der andere oft auch betroffen. Wer sich nachts dreht, mit den Beinen zuckt, an der Decke zieht oder schlicht nicht ruhig liegt, bringt Bewegung in ein System, das eigentlich Ruhe bräuchte.
Das bedeutet nicht automatisch stundenlanges Wachliegen. Aber es heißt: Schlaf zu zweit ist oft störanfälliger, als viele subjektiv empfinden.
Überraschend: Längere REM-Phasen im Doppelbett
An diesem Punkt wird es besonders interessant. Denn die Review zeigt nicht einfach den schlichten Schluss: zusammen schlafen ist schlecht, allein schlafen ist gut.
So funktioniert der nächtliche Paarbetrieb nicht. Zwei von drei Studien, die sich mit der Schlafarchitektur befassten, fanden beim gemeinsamen Schlafen eine längere REM-Phase. Also ausgerechnet in jener Schlafphase, die mit intensiver Traumaktivität, emotionaler Verarbeitung und Gedächtnis in Verbindung gebracht wird.
Das klingt fast wie eine kleine Ehrenrettung fürs Doppelbett. Offenbar ist der Schlaf zu zweit nicht bloß unruhiger, sondern anders organisiert.
Die Forschenden kommen deshalb auch zu dem Schluss, dass kein einzelner Mechanismus die Gesamteffekte erklärt.
Co-Sleeping kann stören, kann Schlaf verändern, kann möglicherweise auch synchronisieren – aber eben nicht nach einem einfachen Schema.
„Sleep Divorce“: US-Trend kommt auch nach Österreich
Manche Paare setzen auf „Sleep Divorce“ – die Schlafscheidung. Jedes fünfte Paar schläft laut New York Times dauerhaft in getrennten Schlafzimmern.
Die Gründe sind vielfältig:
- Schnarchen
- unterschiedliche Schlafrhythmen
- Bewegungen im Schlaf
- der Wunsch nach ungestörter Ruhe.
Verschiedene Faktoren stören den Schlaf: Wie gut oder schlecht das gemeinsame Schlafen läuft, hängt stark davon ab, wer da neben einem liegt. Unter den Faktoren, die in den ausgewerteten Studien eine Rolle spielten, finden sich:
- Schlafbezogene Atmungsstörungen (Schnarchen, Schlafapnoe)
- Insomnie (Ein- und Durchschlafstörungen)
- Interpersonelle soziale Faktoren (Beziehungsqualität, Stress)
Übersetzt: Es macht einen Unterschied, ob neben einem ein entspannter Schläfer liegt oder ein Mensch, der schnarcht, wachliegt, sich dauernd dreht – oder nach dem nächtlichen Klogang laut ins Bett plumpst.
Die Wissenschaft ist sich an diesem Punkt aber nicht ganz einig. Die Autorinnen und Autoren der Review weisen selbst auf die Schwächen der Datenlage hin: unterschiedliche Messmethoden, teils kleine Stichproben, sehr unterschiedliche Studiendesigns.
Das Thema ist also keineswegs endgültig vermessen. Aber die Richtung ist klar: Das gemeinsame Bett ist kein Garant für besseren Schlaf.
Aber: Nicht jede Störung ist ein Drama
Was viele Paare daraus machen, ist eine andere Frage. Manche werden beim Lesen dieser Daten innerlich sofort Richtung getrennte Schlafzimmer abbiegen. Andere fühlen sich bestätigt: Natürlich schlafe ich schlechter, wenn neben mir ein Mensch rotiert wie ein Grillhendl. Wieder andere bleiben gelassen. Denn nicht jede nächtliche Störung ist dramatisch.
Ein bisschen Trost schlummert ebenfalls in den Studienergebnissen: Wer neben dem Partner unruhiger schläft, hat nicht automatisch ein Problem. Eher teilt er ein sehr menschliches Phänomen.
Gemeinsam schlafen ist offenbar weniger Wellnessprogramm als Beziehungsrealismus in der Horizontale.
Und wer weiß? Möglicherweise ist die längere REM-Phase der Preis, den das Gehirn gerne zahlt – für die Nähe eines Menschen, mit dem man nicht nur das Bett, sondern auch das Leben teilt.
Bevor Sie getrennte Schlafzimmer in Erwägung ziehen, können diese Strategien helfen:
1. Die richtige Matratze macht den Unterschied
Wählen Sie eine Matratze mit guter Bewegungsisolation, damit Sie die nächtlichen Drehungen des Partners weniger spüren. Noch besser: Zwei separate Matratzen in einem Bettrahmen, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.
2. Zwei Decken statt einer
Jeder hat seine eigene Bettdecke. So vermeiden Sie nächtliche Decken-Kämpfe und können die Wärmezufuhr individuell regulieren.
3. Größer ist besser
Ein 180 cm breites Bett ist für zwei Erwachsene eigentlich zu schmal. Ideal sind mindestens 200 cm Breite, damit jeder ausreichend Bewegungsfreiheit hat.
4. Schlafrituale synchronisieren – oder bewusst trennen
Wenn einer noch lesen oder fernsehen möchte, sollte der andere bereits schlafen können. Eine dimmbare Leselampe oder Kopfhörer können helfen. Alternativ: zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett gehen.
5. Schnarchen ernst nehmen
Schnarchen ist einer der Hauptgründe für gestörten Schlaf. Lassen Sie es medizinisch abklären – oft steckt eine behandelbare Schlafapnoe dahinter.
6. Die Schlafposition optimieren
Seitenschläfer profitieren von einem Kissen zwischen den Knien, das die Wirbelsäule neutral hält. Wer auf dem Rücken schläft, wacht laut Studien häufiger auf – ein Positionswechsel könnte helfen.
7. Flexible Lösungen finden
Ein „Sleep Divorce“ muss nicht dauerhaft sein. Viele Paare schlafen unter der Woche getrennt (wenn Erholung wichtig ist) und am Wochenende zusammen. Oder sie nutzen ein „Gästezimmer“ für besonders schlechte Nächte.
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