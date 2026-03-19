Schlafen zu zweit: Warum Paare unruhiger sind – 7 Tipps

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Wer mit dem Partner in einem Bett schläft, bekommt Nähe, Wärme, vielleicht ein Gefühl von Geborgenheit – und ziemlich wahrscheinlich auch mehr nächtliche Störungen. Das legt eine neue Auswertung unterschiedlicher Studien (Review) von Forschenden um Lionel Rayward nahe, die im Februar 2026 im Fachjournal Sleep Health erschienen ist. Die gute Nachricht: Das gemeinsame Schlafen ist deshalb nicht automatisch schlecht. Die weniger gute: Romantik schützt offenbar nicht vor Tritten, Drehungen und Bettdecken-Diplomatie. Paare stören sich nachts häufiger als gedacht Für die Übersichtsarbeit werteten die Wissenschaftler die vorhandene Literatur zum Schlafen zu zweit aus. Im Zentrum standen drei Fragen: Werden Menschen durch den Partner im Schlaf häufig gestört?

Was macht gemeinsames Schlafen mit der Schlafarchitektur?

Und welche Faktoren verschärfen oder verändern diese Effekte? Die erste Antwort fällt klarer aus, als man es nach einer verliebten Nacht vielleicht hören will: Ja, Partner stören einander im Schlaf. Alle Studien, die sich in der Review mit diesem Punkt befassten, fanden Hinweise darauf. Das gemeinsame Bett ist also nicht nur Kuschel-, sondern auch Problemzone.

Sobald sich einer bewegt, ist der andere oft auch betroffen. Wer sich nachts dreht, mit den Beinen zuckt, an der Decke zieht oder schlicht nicht ruhig liegt, bringt Bewegung in ein System, das eigentlich Ruhe bräuchte. Das bedeutet nicht automatisch stundenlanges Wachliegen. Aber es heißt: Schlaf zu zweit ist oft störanfälliger, als viele subjektiv empfinden. Überraschend: Längere REM-Phasen im Doppelbett An diesem Punkt wird es besonders interessant. Denn die Review zeigt nicht einfach den schlichten Schluss: zusammen schlafen ist schlecht, allein schlafen ist gut. So funktioniert der nächtliche Paarbetrieb nicht. Zwei von drei Studien, die sich mit der Schlafarchitektur befassten, fanden beim gemeinsamen Schlafen eine längere REM-Phase. Also ausgerechnet in jener Schlafphase, die mit intensiver Traumaktivität, emotionaler Verarbeitung und Gedächtnis in Verbindung gebracht wird. Das klingt fast wie eine kleine Ehrenrettung fürs Doppelbett. Offenbar ist der Schlaf zu zweit nicht bloß unruhiger, sondern anders organisiert. Die Forschenden kommen deshalb auch zu dem Schluss, dass kein einzelner Mechanismus die Gesamteffekte erklärt. Co-Sleeping kann stören, kann Schlaf verändern, kann möglicherweise auch synchronisieren – aber eben nicht nach einem einfachen Schema.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/mactrunk/iStockphoto Unruhiger Paar-Schlaf: Ist "Sleep Divorce" die Lösung?

„Sleep Divorce“: US-Trend kommt auch nach Österreich Manche Paare setzen auf „Sleep Divorce“ – die Schlafscheidung. Jedes fünfte Paar schläft laut New York Times dauerhaft in getrennten Schlafzimmern. Die Gründe sind vielfältig: Schnarchen

unterschiedliche Schlafrhythmen

Bewegungen im Schlaf

der Wunsch nach ungestörter Ruhe. Verschiedene Faktoren stören den Schlaf: Wie gut oder schlecht das gemeinsame Schlafen läuft, hängt stark davon ab, wer da neben einem liegt. Unter den Faktoren, die in den ausgewerteten Studien eine Rolle spielten, finden sich: Schlafbezogene Atmungsstörungen (Schnarchen, Schlafapnoe)

Insomnie (Ein- und Durchschlafstörungen)

Interpersonelle soziale Faktoren (Beziehungsqualität, Stress) Übersetzt: Es macht einen Unterschied, ob neben einem ein entspannter Schläfer liegt oder ein Mensch, der schnarcht, wachliegt, sich dauernd dreht – oder nach dem nächtlichen Klogang laut ins Bett plumpst. Die Wissenschaft ist sich an diesem Punkt aber nicht ganz einig. Die Autorinnen und Autoren der Review weisen selbst auf die Schwächen der Datenlage hin: unterschiedliche Messmethoden, teils kleine Stichproben, sehr unterschiedliche Studiendesigns. Das Thema ist also keineswegs endgültig vermessen. Aber die Richtung ist klar: Das gemeinsame Bett ist kein Garant für besseren Schlaf. Aber: Nicht jede Störung ist ein Drama Was viele Paare daraus machen, ist eine andere Frage. Manche werden beim Lesen dieser Daten innerlich sofort Richtung getrennte Schlafzimmer abbiegen. Andere fühlen sich bestätigt: Natürlich schlafe ich schlechter, wenn neben mir ein Mensch rotiert wie ein Grillhendl. Wieder andere bleiben gelassen. Denn nicht jede nächtliche Störung ist dramatisch. Ein bisschen Trost schlummert ebenfalls in den Studienergebnissen: Wer neben dem Partner unruhiger schläft, hat nicht automatisch ein Problem. Eher teilt er ein sehr menschliches Phänomen. Gemeinsam schlafen ist offenbar weniger Wellnessprogramm als Beziehungsrealismus in der Horizontale. Und wer weiß? Möglicherweise ist die längere REM-Phase der Preis, den das Gehirn gerne zahlt – für die Nähe eines Menschen, mit dem man nicht nur das Bett, sondern auch das Leben teilt.