Extrem früh aufstehen: Warum Schlafexperten davor warnen

"Diese ganze Bewegung beruht eigentlich auf der Annahme, dass früher Aufstehen Disziplin erzeugt und dass die Disziplin automatisch zum Erfolg führt“, sagt Schlafpsychologe Günther Amann-Jennson aus Frastanz (Vorarlberg). Dahinter stecke jedoch ein Denkfehler, denn bei dem Trend stelle man Disziplin über die Biologie.

Ein effizienter es und erfolgreicher es Leben versprechen Coaching-Bücher, Instagram, TikTok und Co. Dafür braucht es Disziplin und einen Wecker, der zu nachtschlafender Zeit läutet.

Frühaufsteher und Langschläfer lassen sich nicht ändern

Jeder Mensch hat eine innere Uhr, die genetisch festgelegt ist und sich nicht ändern lässt. Daran orientiere sich, ob man Frühaufsteher oder Langschläfer, also Lerche oder Eule, ist. „Die Lerchen stehen in der Früh gerne auf, die haben nach dem Aufstehen gleich Appetit und die sind geistig und körperlich in der Früh leistungsfähig“, erklärt Neurologin Birgit Högl von der Medizinischen Universität Innsbruck. „Die Eulen schlafen gerne ein bisschen länger und sind dann am Nachmittag auf ihrem geistigen Höhepunkt.“

Sieben bis neun Stunden täglich sollte man laut Högl schlafen. Steht man um 5 Uhr auf, heißt das, dass man ungefähr um 9 Uhr abends schlafen gehen sollte. „Für Frühmenschen, die gerne früh ins Bett gehen, mag das eine Option sein, wenn man die Gesamtschlafdauer berücksichtigen kann, aber für Abendmenschen nicht.“

20-25 Prozent der Menschen sind ausgeprägte Lerchen, 20-30 Prozent Eulen. Der Großteil der Bevölkerung, also etwa die Hälfe, liegt laut Schlafpsychologe Amann-Jennson dazwischen. Dieser intermediäre Chronotyp wird als Taube bezeichnet.

Was man tun sollte statt früh aufzustehen

Besonders frühes Aufstehen ist für viele Menschen also kein Erfolgsrezept. Der Schlafpsychologe rät davon ab, gegen das eigene Schlafbedürfnis anzukämpfen. „Wer Schlaf als Grundlage von Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Zufriedenheit versteht, der findet natürlich langfristig einen viel besseren Weg als über einfache Erfolgsrezepte“, sagt Amann-Jennson.

Statt früh aufzustehen, solle man lieber seine eigenen biologischen und psychologischen Grenzen ernst nehmen. „Ich würde sagen, bei begrenzter Lebenszeit und einem begrenzten 24-Stunden-Tag sollte man gut überlegen, was man wie gewichtet“, rät Högl.

Um langfristig gesund zu bleiben, gehöre neben einer gesunden Ernährung, Bewegung und sozialem Umfeld eben auch ausreichend Schlaf.