Es ist 22 Uhr, die Augenlider werden schwer, lesen fällt zunehmend schwer. Ein Gähnen folgt dem anderen, der Körper wird schwer. All das sind untrügliches Zeichen des Körpers, dass er sich auf sein nächtliches Meisterwerk vorbereitet. Denn wenn wir schlafen, geschieht weit mehr, als nur zur Ruhe zu kommen. In jeder Nacht verwandelt sich unser Gehirn in eine hocheffiziente Reparaturwerkstatt, die Schäden behebt, die während des Tages entstanden sind – ein biologisches Anti-Aging-Programm, das jede teure Creme in den Schatten stellt. So haben Forscher entdeckt, dass während des Schlafs DNA-Schäden in Neuronen repariert werden, die sich tagsüber ansammeln, denn im Wachzustand arbeiten unsere Gehirnzellen auf Hochtouren, was unweigerlich zu Brüchen in der DNA führt. Diese Schäden werden erst im Schlaf effizient behoben.

Biologisches Alter Deshalb weiß man mittlerweile auch, dass die Konsequenzen von chronischem Schlafmangel dramatischer als lange vermutet. Schlechte Schlafqualität kann zu zellulärem Schaden und zur Verkürzung der Telomere beitragen – jener Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen, die als Biomarker des biologischen Alterns gelten. Je kürzer die Telomere, desto älter sind wir biologisch. So reicht bei älteren Menschen schon eine Nacht mit teilweisem Schlafentzug aus, dass sie durch DNA-Schäden biologisch schneller altern. Aber Schlaf kann noch mehr. Während der Tiefschlafphase aktiviert das Gehirn das glymphatische System, das toxische Proteine wie Amyloid-Beta und Tau-Proteine entfernt – genau jene Substanzen, die sich bei Alzheimer-Patienten im Gehirn ansammeln. Das glymphatische System ist hauptsächlich während des Schlafs aktiv und spült regelrecht das Gehirn durch, wobei der Raum zwischen den Zellen um 60 Prozent zunimmt. Es ist, als würde nachts eine unsichtbare Putzkolonne durch unser Gehirn ziehen und aufräumen.

Anti-Aging Eigenschaften Die hormonelle Seite des Schlafs ist ebenso faszinierend. So hat Melatonin, das Schlafhormon, nachweislich anti-aging Eigenschaften und schützt Gehirnzellen vor dem Abbau. Das Hormon wirkt als starkes Antioxidans, bekämpft freie Radikale, reduziert Entzündungsprozesse und trägt zur Aktivität der Telomerase bei – jenem Enzym, das unsere Telomere verlängern kann. Gleichzeitig wird im Tiefschlaf Wachstumshormon ausgeschüttet, das für die Reparatur von Gewebe und Muskeln unerlässlich ist.