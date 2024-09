Alternative Therapie: Epilepsie-Arznei könnte auch bei Schlafapnoe wirksam sein

Bei der häufigsten Form, der obstruktiven Schlafapnoe , erschlaffen Muskulatur und Weichteile der oberen Atemwege , was die Atmung blockiert, zu Schnarchen und kurzzeitigem Aufwachen führt.

Unerholsame Nächte und schwerwiegende Folgen

Die Erkrankung raubt Betroffenen nicht nur den Schlaf, sie kann auch ernste Gesundheitsprobleme nach sich ziehen. Etwa erhöhten Blutdruck, Typ-2-Diabetes oder ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfall. Fachleuten zufolge sind bis zu vier Prozent der Bevölkerung betroffen.

Die Standard-Therapie bei Schlafapnoe umfasst das Tragen spezieller Atemmasken, die Luft entgegenblasen und ein Zusammensacken der Rachenmuskulatur verhindern. Sie werden allerdings oft als unangenehm empfunden und nicht gerne getragen.

Epilepsie-Arzneistoff erwies sich als wirksam

Eine Alternative könnte der Wirkstoff Sulthiam sein. Er erwies sich in einer neuen Studie der schwedischen Universität Göteborg als potentes Mittel gegen Atemaussetzer. Die Untersuchung wurde dieser Tage beim Kongress der European Respiratory Society in Wien präsentiert. Sultiam wird in der Behandlung von bestimmten Epilepsieformen eingesetzt.

Man untersuchte fast 300 Patientinnen und Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe in Belgien, Tschechien, Frankreich, Deutschland und Spanien. Die Betroffenen lehnten eine Therapie mittels Atemmaske ab. Sie wurden in vier Gruppen aufgeteilt und erhielten Sulthiam in unterschiedlichen Dosierungen oder ein Placebo.

Gemessen wurden Atmung, Sauerstoffgehalt, Herzrhythmus, Augenbewegungen sowie die Gehirn- und Muskelaktivität im Schlaf – und zwar zu Beginn der Studie, nach vier Wochen und nach zwölf Wochen.

Nach zwölf Wochen reduzierten sich die Atemaussetzer bei Personen, die Sulthiam einnahmen, um bis zu 50 Prozent. Auch der Sauerstoffgehalt im Blut war während des Schlafs höher. Die Effekte zeigten sich bei den höchsten Dosen am deutlichsten.

Auftretende Nebenwirkungen, beispielsweise Kribbeln, Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Übelkeit, waren im Allgemeinen leicht oder mittelschwer.