Biologisches Alter: Forschende finden die ideale Schlafdauer heraus

Die Österreicherinnen und Österreicher schlafen unter der Woche 7,2 Stunden pro Nacht, am Wochenende eine Stunde länger. Das ergab kürzlich eine große IMAS-Studie. Und damit liegen sie im optimalen Bereich, was die Alterung ihrer Organe betrifft. Zumindest wenn es nach den Ergebnissen einer neuen Studie geht, die von einem Forschungsteam der renommierten Columbia-University durchgeführt wurde. Demnach hat das Ausmaß des Schlafs eine Auswirkung auf die Alterung einzelner Organe - ob diese rascher oder langsamer verläuft.

Frühere Studien hätten gezeigt, dass die Schlafdauer in hohem Maße mit dem Altern und einer krankhaften Belastung des Gehirns zusammenhängt, wird der Studienleiter und Radiologe Junhao Wen von der Columbia Universität in New York in einer Aussendung zur Studie zitiert. Sie ist im Fachjournal Nature erschienen. Chronische Schlafprobleme können die Alterung des Gehirns um bis zu 3,5 Jahre beschleunigen, ergab eine andere Studie im Vorjahr.

"Unsere Studie geht noch einen Schritt weiter und zeigt, dass sowohl zu wenig als auch zu viel Schlaf mit einer rascheren Alterung fast aller Organe verbunden ist." Dies unterstütze die Annahme, dass "der Schlaf eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit der Organe in einem koordinierten Gehirn-Körper-Netzwerk spielt". Dazu zähle auch der Einfluss auf ein Gleichgewicht der Stoffwechselfunktionen sowie auf ein gesundes Immunsystem.

Wie "Altersuhren" das biologische Alter ermitteln

In den vergangenen Jahren sind sogenannte "Altersuhren" immer populärer geworden, um zu bestimmten, wie alt ein Mensch aus biologischer Sicht ist. Dieses wird stark von Einflüssen wie etwa der Ernährung oder anderen Lebensstilfaktoren - z.B. dem Zigaretten- oder Alkoholkonsum - beeinflusst und kann von dem kalendarischen Alter deutlich abweichen.

Die bekanntesten Altersuhren basieren auf sogenannten "DNA-Methylierungsmustern". Methylierungen sind chemische Veränderungen am Erbgut (DNA), die mit zunehmendem Alter häufiger werden. Diese Methylierungen werden im Körper präzise geregelt, aber während des gesamten Lebens kommt es auch zu zufälligen Veränderungen in den Methylierungsmustern.

Mit steigendem Alter häufen sich solche zufälligen Veränderungen. An der Zunahme und der Art der Veränderungen lässt sich dann das biologische Alter eines Menschen ablesen. Dafür sind Blutproben notwendig, mit modernen biochemischen Methoden können dann die Methylierungsmuster bestimmt werden.