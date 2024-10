Mehr Verlangen nach Fettem und Süßem: Wie ungesund ist Schichtarbeit?

„Dabei geht es neben den klassischen Nachtdiensten wie im Gesundheitsbereich oder in der Industrie auch um die steigende Zahl an Modellen von Wechselschichten “, sagt Wagner: „Wo man etwa einmal zeitig in der Früh und einmal am frühen Nachmittag mit dem Dienst beginnt.“

Ein Teil des Projekts wird eine Studie mit 1.000 Personen in fünf Ländern sein: 500, die in Schichtdiensten im Gesundheitsbereich oder in der Industrie arbeiten, und 500, die ausschließlich am Tag beschäftigt sind. „Wir werden in Wien mit Gesundheitspersonal und in Graz mit Beschäftigten aus Industriebetrieben Unterschiede in der Körperzusammensetzung, der Ernährung, im Schlafverhalten, aber auch im Darmmikrobiom untersuchen.“