Das Trauma, das es nie gab: Wie verlässlich sind unsere Erinnerungen?

Wie falsche Erinnerungen entstehen

Um sogenannte Scheinerinnerungen zu erzeugen, braucht es im Wesentlichen nur zwei Zutaten: eine Person in einer vulnerablen Situation und ein Umfeld, in dem Einfluss oder sozialer Druck ausgeübt wird oder in dem das Gegenüber Autorität ausstrahlt. Das kann eine Studiensituation sein, aber auch ein Verhör oder eine Psychotherapie. Manipulierte Bilder sind nicht notwendig. Suggestive Fragen können genügen, um falsche Erinnerungen hervorzurufen, vor allem, wenn das angebliche Ereignis lange zurückliegt.

Susanna Niehaus kommt zum Einsatz, wenn falsche Erinnerungen strafrechtlich relevant werden. Die Professorin an der Fachhochschule Luzern arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Gutachterin in Sexualstrafverfahren. Brisanz bekam das Thema in den 1990er-Jahren, als plötzlich vermehrt Menschen nach Therapiesitzungen behaupteten, in ihrer Kindheit rituelle sexuelle Gewalt erfahren zu haben. In Deutschland sorgten etwa die Wormser Prozesse für Aufsehen (siehe Infobox). "Am Ende hat man festgestellt, dass es massive Beeinflussungen der Kinder gegeben hat und die Vorwürfe nicht haltbar waren", so Niehaus.