Neuer Männersager: “Schatz, ich nehm’ eh die Pille”

Zuletzt hat die WHO im Jahr 2016 Ergebnisse einer Antibabyspritze für den Mann veröffentlicht. Die Wirkung war hoch, ebenso die Nebenwirkungen. Von Akne bis Stimmungsschwankungen war alles dabei. Bei anderen Studien hat nur ein Teil der Männer auf die Hormonbehandlung angesprochen. So haben laut Plas asiatische Männer stärker reagiert, als europäische. Damit war auch dieses Mittel wieder vom Tisch. Bislang haben sich die Wissenschaftler jedoch immer auf das Geschlechtshormon Testosteron konzentriert. Diesmal setzt die Behandlung an einem Protein an. Der Retinsäure-Rezeptor Alpha spielt für die Spermienproduktion eine wichtige Rolle.

“Wir wollten ein nicht hormonelles Verhütungsmittel für den Mann entwickeln, um Nebenwirkungen zu vermeiden”, erklärt Abdullah Al Noman, Doktorand im Forschungslabor von Gunda Georg an der University of Minnesota. Die Wissenschafter haben den Versuchsmäusen vier Wochen das Mittel YCT529 oral verabreicht, Schwangerschaften wurden danach zu 99 Prozent verhindert. Nach Absetzung des Mittels waren die Mäuse nach vier bis sechs Wochen wieder zeugungsfähig.

Die genauen Ergebnisse will das Forscherteam um Noman und die Professorin Gunda Georg bei der Frühjahrstagung der Amerikanischen Chemischen Gesellschaft präsentieren. Klinische Studien an Menschen sollen demnach im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres beginnen. Eine Marktzulassung könnte bereits in den kommenden fünf Jahren erfolgen, sagt Georg. Auch wenn es keine Garantie dafür gibt.