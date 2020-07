Sarkopenie: Wenn den Muskeln die Kraft ausgeht

Sport und Ernährung

Die gute Nachricht: Jede und Jeder kann Sarkopenie vorbeugen – durch die Ernährungsweise und regelmäßige Bewegung. „Das Grundgerüst ist ein Krafttraining bis zu dreimal pro Woche und ein noch häufigeres Ausdauertraining sowie Balanceübungen“, sagt Hohenstein. Bei der Ernährung rät er zur Aufnahme von Eiweiß, das benötigt wird, um Muskelzellen aufzubauen und geschädigte zu ersetzen. „Dieses Eiweiß sollte von hoher Qualität sein und einen hohen Anteil jener Aminosäuren haben, die unser Körper nicht bilden kann“, sagt der Sarkopenie-Experte.

Auch auf eine ausreichende Vitamin- und Spurenelemente-Zufuhr sollte geachtet werden. „Wir wissen, dass beispielsweise ein Mangel von Vitamin D mit einer Schwäche der Muskulatur und einer Häufung von Stürzen und Knochenbrüchen einhergeht“, sagt Hohenstein. Die Prävention sei auch deshalb so wichtig, da es noch kein Medikament gegen Sarkopenie am Markt gibt. Laut Hohenstein sind zwar einige Therapieansätze in Entwicklung, diese müssten sich in der Praxis jedoch erst beweisen.