Rückenschmerzen: Medizin behandelt nur Spitze des Eisbergs

Dr. med. Martin Weiß erklärt, was sich auf Seiten von Patienten, Gesundheitssystem und Ärzten ändern muss.

Praktisch ist das schon: Man geht mit akuten Rücken­ schmerzen zum Arzt, bekommt dort eine Spritze und sitzt kurz darauf wieder am Schreibtisch. Das kommt allen Betei­ligten entgegen: dem Patienten, weil er schnell wieder ein­satzfähig ist, und dem Arzt, weil er auf diese Weise wirt­schaftlich arbeiten kann. Trotzdem hat die Sache einen riesigen Haken. Das, was den Schmerz ausgelöst hat, be­steht nach wie vor. Meist stehen Rückenschmerzen in Ver­bindung mit blockierten Gelenken sowie zu schwachen Rückenstreckern. Keine gute Idee also, wenn man es sich wieder auf dem Bürostuhl bequem macht, kaum dass man aus der Arztpraxis zurück ist. Denn nach einer Weile - das können drei Wochen sein oder drei Monate - beginnt alles wieder von vorne: Die Schmerzen kommen zurück, man muss erneut zum Arzt.