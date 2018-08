"Nach dem Training fühle ich mich immer gut"

Im Kalender steht : Kieser Training

Was einen letztlich überzeugt, hängt eng mit den eigenen Zielen zusammen. Soll beispielsweise der Rücken kräftiger werden, überlegt man sich die einzelnen Schritte, um genau dieses Ziel zu erreichen. "Und zwar so konkret wie möglich", sagt Psychologin Sulprizio. Man schreibt beispielsweise je­ den Montag und Donnerstag "Kieser Training" in den Kalen­der oder legt sich einen Zettel in die Trainingstasche, auf dem steht: "Ich werde auch heute wieder über meine Gren­zen hinausgehen und die Muskeln bei allen Übungen lokal ermüden."