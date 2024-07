Rückenschmerz: Reicht regelmäßiges Spazierengehen als Therapie aus?

An zumindest fünf Tagen in der Woche 30 Minuten Spazierengehen: Diese Vorgabe erhielt für eine australische Studie eine Hälfte von 700 unsportlichen Erwachsenen, die noch vor kurzem an Rückenschmerzen gelitten hatten. Die andere Hälfte bekam keinerlei Vorgaben. In dieser Gruppe trat im Schnitt nach 112 Tagen (89-140) wieder eine Schmerzattacke auf, in der Gruppe mit den regelmäßigen Spaziergängen war dies erst nach median 208 Tagen (149 bis 295) der Fall, so das Resultat der im Fachmagazin The Lancet publizierten Untersuchung. Aber reicht Spazierengehen, um Rückenschmerzen in den Griff zu bekommen? Der KURIER fragte bei Richard Crevenna, Facharzt für Physikalische Medizin und allgemeine Rehabilitation, Schmerzmediziner und Vorstand der Uni-Klinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der MedUni / AKH Wien nach.

KURIER: Kann man lediglich mit Spazierengehen seine Rückenprobleme therapieren?