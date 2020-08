Robert-Koch-Institut: Corona-Impfstoff ab Herbst möglich

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hält den Einsatz eines Impfstoffs gegen das Coronavirus im Herbst für möglich. "Vorläufige Prognosen lassen die Verfügbarkeit eines Impfstoffs (gegebenenfalls mehrerer) bis Herbst 2020 möglich erscheinen", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Publikation der deutschen Behörde mit dem Titel "Die Pandemie in Deutschland in den nächsten Monaten".

Darin wird zugleich allerdings gewarnt, es wäre gefährlich zum aktuellen Zeitpunkt darauf zu vertrauen, dass mit einer Impfung ab dem Herbst die Pandemie beherrschbar werde, da Unwägbarkeiten wie Mutationen oder nur kurze Immunitätszeiten den Nutzen von Impfungen relativieren könnten.

"In jedem Fall ist es unerlässlich, unverzüglich eine bundesweite Impfkampagne für den Zeitpunkt vorzubereiten, zu dem ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht", betonen die RKI-Experten. "Dazu werden bereits jetzt tragfähige Konzepte für Lagerung, Verteillogistik, priorisierte Zielgruppen oder umfassende Impfüberwachung erarbeitet werden." Die Planung dafür laufe.