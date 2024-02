Mythen rund um Rheuma: Das hat doch nur der Opa!

Googelt man "Rheuma", spuckt die Suchmaschine binnen Sekunden Millionen Ergebnisse aus. "Vieles davon ist gefährliches Halbwissen", weiß Peer Aries. Der Rheumatologe behandelt und erforscht seit vielen Jahren rheumatische Erkrankungen. "Für die Bevölkerung ist Rheuma nach wie vor eine Art Blackbox – eine Krankheit, die nicht gut verstanden wird", sagt er.

Gleichzeitig zählen Schmerzen des Bewegungsapparats zu den häufigsten Leiden. "Früher war es wichtig, vermeintliche Erklärungen dafür zu haben. Diese Mythen sind bis heute bestehen geblieben."

Was durch neue Erkenntnisse heute als überholt gilt und welche Erzählungen einen wahren Kern haben, erklärt Aries im Interview.

KURIER: Bei Rheuma denkt man an Gelenksschmerzen. Ist das medizinisch korrekt?

Peer Aries: Das ist tatsächlich falsch. Nicht alles, was im Bewegungsapparat schmerzt, hat mit Rheuma zu tun. Es gibt viele rheumatische Erkrankungen, die gar nichts mit Gelenken und Schmerzen zu tun haben. Gemeinsam haben sie, dass sie mit Entzündungen zu tun haben. Egal, ob sich diese in den Gelenken abspielen bzw. im Bindegewebe, in den Weichteilen oder den Blutgefäßen.

Gibt es ein Bewusstsein, dass Kinder erkranken können?

Ganz und gar nicht. Zum Glück passiert es eher selten. In Deutschland sind an die 20.000 Kinder erkrankt.

Wird bei jüngeren Patienten anders therapiert?

Ja, man kann hier keine kleine Erwachsenenmedizin anwenden, sondern muss sich sehr gut auskennen. Schwierig ist die Behandlung deshalb, weil kaum Medikamente speziell für Kinder zugelassen sind. Man bewegt sich bei der Therapie häufig außerhalb des Zulassungsbereichs.

Welche Alarmsignale sollten wachsam machen?