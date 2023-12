Welche Auswirkungen ein Rauchstopp auf die Sterblichkeit hat

Eine erst vor kurzem publizierte wissenschaftliche Studie von US-Experten könnte quasi als "Unterfutter" für gute Vorsätze zu Neujahr dienen. Demnach senkt ein Rauchstopp gleichermaßen schnell die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-, Krebs- und Lungenerkrankungen. Das Risiko reduziert sich in den ersten zehn Jahren um bis zu mehr als 60 Prozent.

"Es ist niemals zu früh, um mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist aber auch niemals zu spät. Heute ist der Tag, an dem es passieren sollte – egal in welchem Alter", sagte Blake Thomson von der Stanford University im US-Staat Kalifornien zu der wissenschaftlichen Untersuchung, die er und seine Co-Autoren vor kurzem in der Zeitschrift für Interne Medizin der US-Ärztegesellschaft (JAMA Internal Medicine) veröffentlicht haben (https://go.apa.at/Ru55POCV). Auch wer mit einem Rauchstopp schon einmal Schiffbruch erlitten habe, sollte sich weiter bemühen.