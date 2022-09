"Polypille" schützt besser vor zweitem Herzinfarkt

Beim europäischen Kardiologenkongress (ESC; 26. bis 29. August) wurde vor einigen Tagen in Barcelona eine Studie des spanischen Kardiologen Valentin Fuster präsentiert, die den Wert einer solchen "Polypille" in der sogenannten Sekundärprophylaxe nach einem ersten Herzinfarkt belegen sollte. Die wissenschaftliche Untersuchung wurde zeitgleich im vollen Inhalt auch im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Kombination

"In dieser kontrollierten Phase-III-Studie (Wirksamkeit, Verträglichkeit; Anm.) erhielten Patienten nach einem Herzinfarkt innerhalb der vorangegangenen sechs Monate entweder meine 'Polypillen‘-Behandlung oder die sonst übliche Therapie. Das 'Polypillen‘-Konzept bestand aus Aspirin (100 Milligramm täglich), Ramipril (ACE-Hemmer, Dosierung 2,5, fünf oder zehn Milligramm täglich) und Atorvastatin (Cholesterinsenker; 20 oder 40 Milligramm täglich)“, schrieben die Wissenschafter im New England Journal of Medicine. Als primäres Bewertungskriterium wurden Herz-Kreislauf-Todesfälle, neuerlicher Herzinfarkt oder Schlaganfall bzw. akute Eingriffe zur Beseitigung von akut aufgetretenen Gefäßverschlüssen verwendet.