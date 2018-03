Pollenflug: Jetzt geht es mit der Birkenblüte los

Übrigens: Pollenallergiker sollten keine blühenden Zweige der Weide - sie haben ein geringes allergenes Potenzial - oder der Forsythie - Kreuzreaktion unter den Ölbaumgewächsen, z.B. zur Esche - als Osterschmuck zu Hause aufstellen, da ihr Pollen potenziell reizen kann.

Hasel und Erle werden verbreitet nur noch geringe Pollenkonzentrationen in der Luft erreichen können, heißt es beim Polenwarndienst: "Lokal in der Nähe zu blühenden Pflanzen bzw. in mittleren Lagen oder durch Ferntransport sind noch erhöhte Pollenkonzentrationen möglich." Die Korkenzieherhasel, ein Zierstrauch in Gärten, blüht als Nachzügler unter den Haseln.

Gering wird in den kommenden Tagen auch die Belastung durch Eschenpollen sein.