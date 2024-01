Pinguin-Gang: 7 Tipps, wie man sicher auf Eis geht

Ein bisschen Sonne untertags, gefolgt von eisigen Temperaturen in der Nacht sorgt vielerorts für glatte Stellen. Um Stürze zu vermeiden, empfehlen Expertinnen und Experten der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) sich an einem bestimmten Tier zu orientieren, dass Glätte gewohnt ist: Der Pinguin-Gang helfe, auf Eis und Schnee zu gehen. "Hilfreich ist es, vorbeugend langsam zu gehen. Der Watschelgang des Pinguins ist eine einfache und wirksame Methode, die jeder umsetzen kann", wird der Präsident der Gesellschaft, Andreas Seekamp, in einer Aussendung zitiert.

Vor allem ältere Menschen haben ein hohes Risiko auf Glatteis zu stürzen – und unter den Folgen zu leiden. Problematisch seien vor allem Stürze auf den Kopf oder die Hüfte. Schwere Schädel-Hirn-Traumata oder Oberschenkelhalsbrüche können die Folge sein. Daten würden zeigen, dass die Zahl der Schwerverletzten durch Stürze bei den über 70-Jährigen in den Wintermonaten stark steigt. Die Expertinnen und Experten sehen hier einen Zusammenhang zu den jährlichen Glatteisunfällen.

➤ Mehr lesen: Minusgrade: Wie extreme Kälte auf den Körper wirkt