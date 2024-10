Darf man Pilzgerichte aufwärmen?

Das Gericht muss im Kühlschrank aufbewahrt werden. Sobald es abgekühlt ist, kann es in ein verschließbares Gefäß gefüllt und zum Beispiel am nächsten Tag aufgewärmt werden. Wichtig ist, das Gericht nicht länger bei Raumtemperatur stehen zu lassen. Als Faustregel gilt: Innerhalb von zwei Stunden nach der Zubereitung sollte das Pilzgericht in den Kühlschrank wandern.