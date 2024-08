Pilzvergiftung: Wie man die Symptome erkennt und richtig handelt

Anlässlich der bevorstehenden Schwammerlsaison im Spätsommer und Herbst weisen jetzt Medizinerinnen und Mediziner auf die Notwendigkeit eines raschen und richtigen Handelns bei einer Pilzvergiftung hin:

"Der Verzehr giftiger Pilze kann unter Umständen tödlich enden. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Pilzvergiftung rasch zu erkennen, denn diese ist ein akuter Notfall", betont Thomas Meindl, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Notfallmediziner und Ärztlicher Leiter des Klinikums Schärding in OÖ, in einer Aussendung.

Je nach Art und Menge des aufgenommenen Giftes können die Symptome unterschiedlich rasch auftreten. In manchen Fällen schon innerhalb weniger Minuten, aber auch erst mehrere Stunden oder Tage nach dem Verzehr, so die Spezialisten aus Schärding. "Übelkeit und Erbrechen, Schweißausbrüche, Magen- und Bauchschmerzen, Schwindel und Gleichgewichtsstörungen, Halluzinationen oder Herz-Kreislauf-Beschwerden zählen zu den häufigsten Symptomen. In manchen Fällen kommt es auch zu Hautausschlag oder Atembeschwerden."