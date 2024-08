Partydroge Lachgas: Immer mehr wollen den schnellen Rausch

Leicht und legal zu bekommen Beliebt ist Lachgas auch, weil die Beschaffung und das Konsumieren sehr leicht gehen und legal sind: In jedem Supermarkt gibt es mit Lachgas gefüllte Kapseln für Sahnespender. Mancherorts gibt es eigene Automatenshops, online werden die Kapseln teils mit dem für das Inhalieren benötigten Zubehör oder mit Aromen versetzt angeboten. Videos auf Tiktok und anderen Social-Media-Plattformen zeigen vor, wie’s geht: Die Kartuschen werden mit einem speziellen Öffner geöffnet, das Gas lässt man in einen Luftballon strömen, aus dem es dann inhaliert wird. Das European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) warnte bereits im Jahr 2022 vor der zunehmenden Verbreitung der meist frei verkäuflichen psychoaktiven Substanz in Europa. Förster: "Gerade in den vergangenen Jahren hat der Konsum zugenommen, wobei die Dunkelziffer hoch ist. Weil es nur wenige Sekunden dauert, bis man die Effekte spürt und diese auch nur kurz anhalten, ist die Wiederholungsgefahr groß. Viele konsumieren Lachgas gleich mehrmals in einer Nacht."

Fakten Lange bekannt Bereits im 19. Jahrhundert war die Wirkung von Lachgas bekannt – es wurde etwa auf Jahrmärkten angeboten. Abhängigkeit Lachgas macht zwar nicht körperlich abhängig. Durch die rasche und kurze Wirkung kann es aber zur psychischen Abhängigkeit kommen. Müll In vielen Städten, etwa Hamburg, sorgt der Lachgaskonsum unter Jugendlichen für ein Müllproblem. Die Kartuschen werden von vielen Jugendlichen in Mülltonnen oder öffentliche Mistkübel geworfen - sie gehören aber nicht in den Hausmüll. In den Verbrennungsöfen der Entsorgungsanlagen kann das zu gefährlichen Explosionen führen.

Schmerzhafte Frostschäden Der Konsum ist nicht ungefährlich. Wird das Gas etwa direkt aus der Kartusche inhaliert – statt es zuvor in den Ballon entweichen zu lassen – kann es zu schmerzhaften Frostschäden kommen. Das Gas hat beim Freisetzen aus der Kartusche eine Temperatur von -40 bis -55 Grad Celsius. Innerhalb von Sekunden kann es Nase, Lippen, Mund, Rachen, Stimmbänder und Lunge "verbrennen". In einigen Fällen kann die Schwellung die Atemwege lebensbedrohlich verschließen. Das Gas steht unter hohem Druck und kann beim direkten Einatmen das Lungengewebe zerreißen. Durch das Umfüllen in einen Ballon wird das Gas erwärmt und der Druck vor dem Einatmen normalisiert. Manche stülpen sich während des Inhalierens einen Plastiksack über den Kopf – hier drohe Erstickungsgefahr, so Förster. "Häufige Nebenwirkungen des Konsums kleiner Mengen sind Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen und ein allgemeines Kribbeln. Übelkeit und Ohnmacht können ebenfalls auftreten, ebenso wie vorübergehender Koordinations- und Gleichgewichtsverlust. Ein vorübergehender Sauerstoffmangel kann Krampfanfälle verursachen. In einigen Fällen erbrechen Lachgas-Konsumenten", beschreibt Förster.