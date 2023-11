Warnung: Warum Paranüsse nichts für Kinder sind

Zwar enthalten alle Nahrungsmittel geringe Mengen radioaktiver Stoffe, Paranüsse speichern sie aber in höherem Maße. Radium kommt natürlich im Boden vor, von dort wird es über die Wurzel der Paranussbäume aufgenommen und in die Nüsse transportiert. Sie wachsen in den tropischen Regenwäldern Südamerikas, wo die Böden zum Teil große Mengen Radium enthalten.

Kinder, Jugendliche, werdende und stillende Mütter sollten vorsorglich verzichten

Für Erwachsene sei es unbedenklich, die Nüsse in Maßen zu verzehren. Die Strahlendosis, die dadurch für sie entsteht, sei gering. "Kinder, Jugendliche, werdende und stillende Mütter sollten vorsorglich auf Paranüsse verzichten", sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini gegenüber dem Deutschen Gesundheitsportal.

➤ Mehr lesen: Krebserregend: "Werfen Sie Ihre Fencheltee-Vorräte daheim weg"