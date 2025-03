Panikattacke bei Marko Arnautovic: "Brauchen offeneren Umgang"

Plötzliche Schmerzen in der Brust, Atemnot, Schwindel, ein überflutendes Gefühl der Angst: So oder so ähnlich könnte sich die Panikattacke bei Marco Arnautovic beim Länderspiel gegen Serbien bemerkbar gemacht haben (der KURIER berichtete).

Panikattacken sind ein häufiges Phänomen: Sie betreffen jährlich bis zu elf Prozent der Bevölkerung. "Panikattacken sind auch im Spitzensport immer wieder Thema", weiß Sportpsychologin Andrea Engleder.