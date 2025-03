Schreck-Moment um ÖFB-Star: Arnautovic erlitt im Serbien-Spiel Panik-Attacke

Österreichs Rekordnationalspieler Marko Arnautovic hat beim 1:1 im Playoff-Hinspiel der Nations League gegen Serbien eine kleine Panikattacke durchlebt. Bereits kurz nach Beginn musste der Angreifer nach einem Sturz im gegnerischen Strafraum behandelt werden. "Ich hatte alle Symptome - zuerst mein Knie, dann habe ich einen riesigen Druck in der oberen Bauchhälfte gespürt und im selben Moment noch eine Panikattacke bekommen", berichtete er.

Ihm sei "übel und schwindlig geworden. Ich weiß nicht wieso, aber dann war alles okay", sagte der 35-Jährige. "Der Doktor hat mir irgendein Heilmittel gegeben, dann bin ich weitermarschiert." Die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick verpasste im Wiener Ernst-Happel-Stadion einen klaren Sieg.

"Wir haben komplett dominiert. Natürlich war es auch ein bisschen meine Schuld, dass wir nicht gewonnen haben", sagte Arnautovic, der einige Chancen vergab. Im Rückspiel am Sonntag in Belgrad geht es für die ÖFB-Spieler nicht nur um den Aufstieg in die höchste Spielklasse der Nations League, sondern auch um eine gelungene Generalprobe für die im Juni beginnende Qualifikation für die WM 2026.