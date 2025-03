Nations League live: So steht es bei Österreich vs. Serbien in Wien

Österreichs Team will am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien die Basis für die Rückkehr in die höchste Spielklasse der Nations League legen. Im Play-off-Hinspiel gegen Serbien geht es um die bestmögliche Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in Belgrad - und Rückenwind für die für Österreich im Juni beginnende WM-Qualifikation.