Phänomen Online-Dating-Burnout? Ja, das gibt es

Für Singles ist es keine Überraschung: Auf der Suche nach interessanten, potenziellen Partnern zu sein, kann sehr anstrengend sein. Von Online-Dating-Burnout spricht Wera Aretz, Psychologieprofessorin an der Hochschule Fresenius in Köln und will diesem Phänomen nun näher auf den Grund gehen und sucht Studienteilnehmer, die Erfahrungen mit Online-Dating haben, aber auch welche, die nur offline auf Partnersuche gehen.

Ein Großteil der Online-Dating-User verbringt viel Zeit auf Dating-Plattformen, swipt eifrig durch Profile und kommuniziert mit Matches. Zu den ersehnten Treffen kommt es aber häufig nicht - oder sie sind enttäuschend. Dennoch treibt die Hoffnung auf die große Liebe die Singles weiter an. Ein Teufelskreis, denn der langfristige Erfolg bleibt oftmals aus. Die mögliche Folge: Online-Dating-Burnout.

