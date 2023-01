Was schreibe ich beim Online-Dating? Jetzt gibt es Hilfe

Sie sind schnell, effizient - und vor allem bei j√ľngeren Generationen viel beliebter: Statt zu telefonieren, wird getextet. Bevorzugt in kurzen Nachrichten, von SMS bis Kurznachrichtenportalen wie WhatsApp. Dieser Trend setzt sich auch beim Kennenlernen fort. Dating-Plattformen wurden mittlerweile von Dating-Apps abgel√∂st. √úber Anbieter wie Tinder oder Bumble kontaktiert man neue Bekanntschaften.

Doch die neuen Technologien haben auch ihre Schattenseiten: Gerade in der F√§higkeit schriftlich zu kommunizieren, scheinen die modernen Menschen Defizite zu haben. "Unserer Gesellschaft mangelt es noch immer erheblich an digitalen Kommunikationsf√§higkeiten", sagte Therapeutin Blaine Anderson der New York Times. Missverst√§ndnisse aufgrund verk√ľrzter Formulierungen oder vorausgesetzter Annahmen sind nicht selten auf Dating-Plattformen. Oder der Gespr√§chspartner meldet sich pl√∂tzlich seltener als zu Beginn des Kontakts. Das f√ľhle sich unbefriedigend an und f√∂rdere Gr√ľbeleien, die manche verunsichern und √§ngstigen.

Gespräch in Gang bringen

Aber nichts, wo sich nicht umgehend passende Coaches finden w√ľrden. Denn gerade was Coaching-Apps betrifft, fehlten bislang Angebote, um die schnelle, kurze Kommunikation zu √ľben. Unter dem Motto "Date Coaching" hat sich mittlerweile ein eigener Beratungszweig etabliert, der Menschen in punkto Kommunikation per Kurznachrichten unter die Arme greift. Kelsey Wonderlin bietet etwa einen Crashkurs an, in dem sie ihren Klienten vermittelt, wie man schriftlich kommuniziert - und dies dann bei einem realen Treffen in der offline Welt weiterf√ľhrt. Wichtige Themen seien etwa: Wie sollte die erste Nachricht auf einer Dating-App lauten, um eine Kommunikation in Gang zu bringen? Wie flirtet man richtig? Und, was viele Menschen verunsichert: Wie geht man damit um, wenn sich das digitale Gegen√ľber nicht mehr meldet?

Dem Gehirn auf die Spr√ľnge helfen

Trotz steigender Beliebtheit der Dating-Apps seien die menschlichen Gehirne nicht darauf eingestellt, in Nachrichten mit mehr als 100 Zeichen zu denken. "Eine SMS hat nichts mit der Tiefe eines pers√∂nlichen Gespr√§chs und dessen Nuancen zu tun", sagt Anderson. Vor allem M√§nner h√§tten Schwierigkeiten zu kommunizieren. Mit ihrem Kurs versucht die Texanerin, die √Ąngste von M√§nnern beim Schreiben zu beheben.