Omikron: Neue Variante, andere Krankheitssymptome

Gliederschmerzen und extreme Müdigkeit – so beschreibt die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbandes Angélique Coetzee, wie die bisher festgestellten Infektionsfälle mit der neuen Omikron-Variante in ihrem Heimatland verlaufen. Die Symptome seien „mild, aber unüblich“, so klage bisher etwa keiner der Patienten über Geruchs- und Geschmacksverlust.