Das Infektionsgeschehen rund um Affenpocken ist in Österreich weitgehend unter Kontrolle, wie das heimische Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Mit Stand 12. Mai 2022 wurde im heurigen Jahr erst ein neuer Fall gemeldet - nach vier Monaten ohne eine registrierte Neuinfektion.

Zwar hat die WHO hat diese Woche den Gesundheitsnotstand für die Virus-Erkrankung aufgehoben, das Nationale Impfgremium empfiehlt aber weiterhin eine Schutzimpfung für bestimmte Personengruppen. Das Gesundheitsministerium gab bekannt, dass eine neue Lieferung von 25.000 Impfdosen in Österreich eingetroffen ist: "Wir haben inzwischen ausreichend Impfstoff, um allen Menschen in Österreich eine Impfung anzubieten, denen sie empfohlen ist", so Gesundheitsminister Johannes Rauch.