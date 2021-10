Nüsse reduzieren Entzündungswerte bei schwer Übergewichtigen

Bisher haben nur wenige Studien die Wirkung des Verzehrs von gemischten Nüssen auf entzündliche Biomarker untersucht. Die aktuelle Studie hat nun die Auswirkungen einer mit Nüssen angereicherten Ernährung mit einer nussfreien auf das Körpergewicht und die Entzündungsmarker bei übergewichtigen oder adipösen Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) näher beleuchtet.

Randomisierte Studie

In die randomisierte kontrollierte Studie wurden Patienten mit stabiler KHK (Männer und Frauen) nach dem Zufallsprinzip einer 8-wöchigen NELCD oder NFLCD zugeteilt. Körpergewicht, C-reaktives Protein (CRP), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin 10 (IL-10), interzelluläres Adhäsionsmolekül-1 (ICAM-1) und Monozyten-Chemoattraktionsprotein-1 (MCP-1) wurden zu Studienbeginn und nach 8 Wochen bewertet.

Insgesamt schlossen 67 Patienten (Alter 58,8 ± 7,4 Jahre; BMI 30,9 ± 3,9 kg/m2) die Studie ab. Die Teilnehmer beider Gruppen verloren in vergleichbarem Maße an Gewicht. Patienten in der NELCD-Gruppe zeigten eine Abnahme der ICAM-1- (p = 0,04) und IL-6- (p = 0,02) Konzentrationen im Vergleich zur NFLCD-Gruppe. Zwischen den Ernährungsgruppen wurde kein signifikanter Unterschied in den Konzentrationen von MCP-1, IL-10 oder CRP beobachtet.

Nüsse sind gesunde, aber energiereiche Lebensmittel. Wenn sie in kontrollierten Mengen in ein Gewichtsmanagementprogramm einberechnet werden, können sie zu einer Gewichtsreduktion führen und die Plasmakonzentrationen von Entzündungsfaktoren wie ICAM-1 und IL-6 verbessern, so die Autoren.