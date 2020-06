Nicht zu fest: Wie man Babys kuscheln und drücken soll

Während weltweit Menschen wegen des Coronavirus Abstand voneinander halten, haben Wissenschafter in Japan das Geheimnis des perfekten Baby-Kuschelns erforscht. Für die am Donnerstag in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Studie untersuchten die Forscher die Reaktion von Babys auf verschiedene Arten der Umarmung von unterschiedlichen Menschen. Ein Ergebnis: Lieber nicht zu fest drücken.

Auf die untersuchten Babys habe eine "mittelfeste Umarmung" beruhigend gewirkt, eine "feste" hingegen weniger, schrieben die Wissenschafter von der Universität Toho nahe der japanischen Hauptstadt Tokio. Für die Studie wurde die Herzfrequenz der Kinder gemessen, während diese von ihren Eltern und Fremden wahlweise gehalten oder unterschiedlich stark umarmt wurden.