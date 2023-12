Neujahrsvorsätze: Wie es diesmal besser klappen könnte

Gerade bei größeren Projekten wie zum Beispiel intensiven Abnehmprogrammen oder der Rauchentwöhnung sei es auch ratsam, eine Ärztin oder einen Arz zu konsultieren, um sicher zu gehen, dass alles in einem gesunden Rahmen abläuft.

Konkrete Ziele definieren

Ohne konkrete Zielsetzung tun sich viele Menschen mit der Motivation auf Dauer schwer, sagt Wagner-Skacel. Psychologisch ist das Ziel fünf Kilo abzunehmen auf Dauer motivierender als nur die Vorgabe, „ich will Gewicht verlieren“. Auch klassische Vorsätze wie „Ich will gesünder leben“ fallen in diese Kategorie. Fällt unter gesünder Leben Ernährung? Sport? Beides? Lässt sich das Ziel überhaupt erreichen? Ein konkretes Ziel, das in einem realistischen Zeitraum erreicht werden kann, ist für die meisten hilfreicher, betont Wagner-Skacel. "Für die Aufrechterhaltung der Motivation ist es sehr wichtig, dass man sich das positive Gefühl und das Ziel ganz genau vorstellt. Das wird dabei helfen, unangenehme Aufgaben, die dazwischen liegen, leichter bewältigen zu können."

Die Uni-Professorin verweist auch darauf, dass mit dem Einsetzen des Alltags im neuen Jahr "der Zauber des neuen und das Gefühl, das wir jetzt haben, schnell vergessen sein wird" - eine Hilfe könne dann sein, sich immer wieder an Weihnachten und Neujahr zu erinnern, als der Entschluss zu den Vorsätzen gefasst wurde.

➤ Selbst Schlafen oder Stehen sind besser fürs Herz als Sitzen

Leicht ist das Einhalten der Vorsätze aber auf keinen Fall: "Wir sind an all unsere Handlungsabläufe, die wir jetzt aktuell gut und lange eingeübt haben - mögen sie gut oder schlecht sein -, gewöhnt und jede Umstellung dieser Routine kostet Energie. Der Neujahrsvorsatz ist daher weniger dazu geeignet umfassende Umstellungen im Lebensstil ab dem 1. Jänner erfolgreich umzusetzen, er eignet sich aber gut dafür, den ersten Schritt darzustellen."

Gemeinsames Handeln macht es leichter

Geduld ist also gefragt - und die Suche nach Gleichgesinnnten. "Gemeinsam ist es leichter Ziele durchzusetzen und neue Handlungsroutinen und Verhaltensweisen in den Alltag einzubauen, um Freiheitsräume zu eröffnen. Gemeinsame Erfahrungen machen es uns leichter, einen wahren Richtungswechsel zu gestalten. Das soziale, gemeinsame Lernen dient uns sozusagen als ein Katalysator."