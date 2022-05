Neuer Ansatz: Nicht mit Druck abnehmen, sondern die Gesundheit fördern

In ihrem gewichtsneutralen Gesundheitszentrum werde versucht, „Ernährung so zu gestalten, dass sie auf die eigenen Instinkte gerichtet ist“. Der Fokus liegt nicht auf Zahlen wie Gewicht und BMI, sondern auf Verhaltensweisen. Im Mittelpunkt stehen intuitives Essen, Bewältigungsmechanismen, Entspannungstherapien, Körperrespekt und Bewegung. „Nicht abnehmen, sondern die Gesundheit fördern.“ Der Weg bleibt ähnlich wie in der normativen Gesundheitsförderung. Was sich ändert, ist das Ziel.