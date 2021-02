Südafrika-Variante: Die Wirksamkeit der Impfstoffe im Überblick

Ergebnisse aus dem Labor

Momentan kann man im Hinblick auf die Impfung und jene südafrikanische Variante nur von vorläufigen Daten sprechen. Warum ist das so? Die Wirksamkeit der Impfung wird an Hand von Seren bereits geimpfter Personen im Labor untersucht. Man nimmt also das Serum und bringt es mit der Virus-Variante zusammen - aber im Labor. Das ist eine sogenannte "in vitro"-Untersuchung. Wie es "in vivo" - also tatsächlich im menschlichen Körper - aussieht, wisse man noch nicht. Man kann aus diesen Labortests also Schlüsse ziehen, aber "wir können sie nicht eins zu eins auf den menschlichen Körper umlegen", betont Kollaritsch.