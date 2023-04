Neue Studie: Soja, Seetang und Meeresfrüchte schützen die Leber

Die Beliebtheit von japanischen Speisen wie Sushi oder Tofu ist mittlerweile in der ganzen Welt groß. Spätestens, seit die gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe von Sojaprodukten in den Fokus rückten, blicken Forscher immer wieder nach Japan. Dort gibt es auch ungewöhnlich viele hochbetagte Menschen, ihre Ernährungsweise scheint damit in Zusammenhang zu stehen. Doch auch auf die Entstehung von bestimmten Krankheiten könnten bestimmte Nahrungsmittel Einfluss haben.

Eine japanische Forschergruppe der Osaka Metropolitan University analysierte nun, wie sich der Genuss von zwölf Lebensmitteln bzw. -gruppen auf die Entstehung von Leberfibrose bei nichtalkoholischer Fettleber auswirkt. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Zeitschrift Nutrients veröffentlicht.