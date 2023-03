Neue Studie: Mehr Geld macht doch glücklicher

Doch eine neuere Untersuchung bringt diese Weisheit ins Wanken. In einer Studie von Matthew Killingsworth von der University of Pennsylvania zeigte sich: Es gibt doch keine Obergrenze fürs Glück. Killingsworth ließ 33.000 Amerikaner dreimal täglich ihre Glücksgefühle am Handy festhalten.

Sein Ergebnis: Mehr Geld brachte auch mehr Glück. In der Studie ging das bis zu einem Jahreseinkommen von 200.000 US-Dollar, höhere Einkommen waren nicht ausreichend vertreten.

Killingsworth schloss sich mit den Autoren der früheren Studie zusammen. Gemeinsam kamen sie zu dem Schluss, dass die Fragen der früheren Untersuchung nicht trennscharf genug waren. Das heißt, ab einem bestimmten Maß an Glück konnten sie keine Unterschiede mehr abbilden. Es war also nicht das fehlende Glück bei reicheren Studienteilnehmern. Es konnte nur nicht erfasst werden.

Die Forscher veröffentlichten ihre Erkenntnisse nun gemeinsam in der Fachzeitschrift „PNAS“. Sie gehen davon aus, dass es eben keine Grenze nach oben gibt. Im Gegenteil: Bei den glücklichsten Leuten wächst die Zufriedenheit oberhalb von 100.000 US-Dollar sogar noch schneller.