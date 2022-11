Neue Corona-Studie zeigt, wie sehr Sperma-Qualität leidet

Schon länger ist bekannt, dass einige Virusinfektionen die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. Jetzt wurde erneut eine Studie bezüglich Spermaqualität und Corona-Infektion durchgeführt. Sie zeigt anhand von 30 untersuchten Männern, dass Samenvolumen, Vitalität, Gesamtbeweglichkeit, Spermienkonzentration und Gesamtspermienzahl signifikant niedriger war während die Probanden corona-positiv waren. Die Werte normalisierten sich nur langsam (sechs Monate lang wurde getestet).

Es wurden keine Covid-Viren über den Samen ausgeschieden, die Untersuchung zeigt daher auch, dass es kein Risiko gibt, sich über Sperma mit Corona anzustecken.

Das Virus beeinträchtigte jedoch die Spermatogenese, wodurch die Samenqualität schlecht wird. Die Studienautoren legen nahe, dass Kliniken für Samenbanken eine detaillierte Samenanalyse von Männern mit einer Vorgeschichte von Covid-19 in Betracht ziehen sollten.

Erholungszeit von mehreren Monaten

Es gibt bereits mehrere Untersuchungen, die bestätigen, dass die männliche Fruchtbarkeit durch Covid-19 beeinflusst wird. So wurden in der Schweiz 500 Soldaten zwischen 19 und 29 Jahren diesbezüglich untersucht. Auch hier wurde eine verschlechterte Spermienqualität gemessen. Nach einigen Monaten seien diese Symptom wieder verschwunden. Die Erholungszeit betrug rund drei Monate.

Eine weitere Studie zeigt jedoch, dass covid-infizierte Männer mehr als drei Monate später noch immer ein Drittel weniger Spermien im Vergleich zu nicht infizierten Männern hatten. Von 100 infizierten und nicht hospitalisierten Männern hatten vier kein lebensfähiges Sperma. Von 100 nicht infizierten Männern hatte keiner diesen Zustand.

Sperma untersuchen lassen

Wer sein Sperma auf Parameter wie Anzahl und Vitalität untersuchen lassen will, kann bei Urologen oder Kliniken für künstliche Befruchtungen anfragen. In Wien können Männer ein Spermiogramm bei Labors.at durchführen lassen. Diese befinden sich im 21 Bezirk in Wien (Küschnergasse 6B) oder der Meiselstraße 8 im 15. Bezirk.

Das Ejakulat sollte nicht älter als 45 min sein und kann auch vor Ort produziert werden. Eine sexuelle Enthaltsamkeit von 2-7 Tagen davor ist empfohlen. Eine telefonische Terminverinbarung ist notwendig. Kosten des Spermiogramms: 37 Euro.