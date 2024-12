Krebs bis Infektionen: Zahl innovativer Arzneimittel 2024 auf Rekordhöhe

Innovative Substanzen werden in der EU zentral über die Arzneimittelagentur EMA zugelassen. Daher sind die deutschen Zahlen ziemlich repräsentativ. Zu den Innovationen kamen noch 22 Zulassungserweiterungen für neue Anwendungen. Die Entwicklung neuer Arzneimittel scheint sich international längerfristig auf sehr hohem Niveau zu etablieren. Immerhin sind aber auch mit Innovationen der Pharmaindustrie die größten Gewinne zu machen, weil die Generika als Nachahmepräparate ohne Patentschutz bei den Preisen praktisch ständig nachgeben.

Nur dreimal gab es in den vergangenen zwanzig Jahren in einem Jahr mehr Neueinführungen innovativer Medikamente bzw. Wirkprinzipien zu vermelden: 2014 waren es in Deutschland gar 49, 2021 dann 46, 2022 kam man wieder auf 49. 2023 sackte die Zahl kurzfristig auf 30 Präparate ab. Der Verband der Pharmaindustrie in Österreich ging 2022 von 54 Innovationen aus, 2021 waren es 41 gewesen. Das Niveau in Österreich und Deutschland ist damit jeweils in etwa gleich hoch.