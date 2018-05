Naturschutzgebiete in Gefahr: Menschen sind verantwortlich

Natur zu bewahren hat höchste Priorität

Das oberste Ziel aller Schutzgebiete ist es, natürliche Ökosysteme und Spezies zu erhalten. Aber Schutzgebiete sind unterschiedlich: Es gibt Gebiete, in denen bestimmte menschliche Aktivitäten – wandern, zelten, etc. – gestattet sind. Auch Forstwirtschaft ist dort manchmal erlaubt. Aber nur, wenn die Förster neue Bäume pflanzen. In strikten Biodiversitäts-Erhaltungs-Zonen ist all das nicht möglich. Dafür geht es diesen Zonen laut der Studie aber auch besser.

Auch der Klimawandel könnte Folgen für die Naturschutzgebiete haben. Getzner sagt: „Durch den Klimawandel werden diverse Tier- und Pflanzenarten aus ihrem natürlichen Lebensraum verdrängt.“ Das kann zum Aussterben der betroffenen Arten oder auch zu einer weiteren Verdrängung anderer Spezies führen.

Die Analyse der Studienautoren zeigte eine starke Verschlechterung von 32,8 Prozent der weltweiten Schutzgebiete. Kendall Jones, Hauptautor der Studie, sagte: „Ein gut geleitetes Naturschutz-Netzwerk ist essenziell um Spezies vor dem Aussterben zu bewahren. Wenn wir es zulassen, dass sich das Netzwerk verschlechtert, wird es mehr Biodiversitätsverluste geben.“

Es gibt auch gute Nachrichten

Die am stärksten belasteten Naturschutzgebiete befinden sich in Asien, Europa und Afrika – in Regionen mit besonders vielen Menschen. Zu den Gebieten, in denen die Wildlife Conservation Society höchst aktiv war, zählen z.B. das Keo Seima Wildlife Sanctuary in Kambodia, der Madidi National Park in Bolivien und das Yasuni Biosphere Reserve in Ecuador. Dort herrscht generell weit weniger menschlicher Einfluss und damit auch geringere Belastung für die Natur.

Naturschutzgebiete stecken im Kern der WCS-Erhaltungsstrategie: Sie können besonders effektiv natürliche Ökosysteme bewahren und Biodiversitätsverluste in Grenzen halten. Gute Verwaltung und ausreichende Finanzierung sind besonders wichtig für Schutzgebiete. Dadurch kann der Verlust von natürlichem Lebensraum reduziert und wilde Tierpopulationen aufrechterhalten werden.

Studienleiter James Watson sagte: „Es gibt einige Naturschutzgebiete, in denen es noch keine menschlichen Eingriffe gab. Wir müssen sicherstellen, dass es auch dabei bleibt.“