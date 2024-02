Was Mobbing in Kindertagen mit der jugendlichen Psyche macht

Mit besorgniserregendem Ergebnis: Mobbing hemmt demnach nicht nur das Vertrauen in andere Menschen . Wer als Kind schikaniert und ausgegrenzt wurde, leidet schon im Alter von nur 17 Jahren mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit an psychischen Problemen .

Forschende der US-amerikanischen University of California, Los Angeles, und der schottischen University of Glasgow haben sich angesehen, welche seelischen Folgen kindliche Erfahrungen mit Mobbing im späteren Jugendalter haben können – und auch, worin potenzielle Negativeffekte auf die Psyche wurzeln könnten.

"Es gibt nur wenige Themen der öffentlichen Gesundheit, die derzeit wichtiger sind als die psychische Gesundheit von Jugendlichen", wird Slavich in einer Aussendung zur Studie zitiert. "Um Jugendlichen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen wir in Forschung investieren, die Risikofaktoren für eine belastete Gesundheit identifiziert und dieses Wissen in Präventionsprogramme umsetzt."

Cybermobbing löst "reales" Mobbing ab

Die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat sich hierzulande in der und durch die Corona-Pandemie weiter verschlechtert, wie Daten der jüngsten internationalen HBSC-Studie (Health Behaviour in School-aged Children Study) offenlegen.

Im Zuge der Studie wird alle vier Jahre der Gesundheitszustand von Schulkindern erhoben. In Österreich wurden zuletzt im Schuljahr 2021/22 rund 7.000 Kinder und Jugendliche in den Schulstufen 5, 7, 9 und 11 dazu befragt – also Kinder im Alter von zehn bis 17 Jahren.

Auch zum Thema Mobbing gab es neue Erkenntnisse: Je nach Schulstufe wurden zwischen drei und zwölf Prozent der Mädchen und zwischen vier und 13 Prozent der Burschen in den letzten Monaten mehrmals in der Schule gemobbt. Rund zwei Prozent der Mädchen und fünf Prozent der Schüler outeten sich umgekehrt als Mobbing-Täter. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich als Mobbing-Opfer oder Mobbing-Täter bezeichnen, ist dabei zwischen 2010 und 2018 deutlich zurückgegangen und seither gleichgeblieben. Zugenommen hat allerdings Cybermobbing, also das Schikanieren im Netz: Je nach Schulstufe zwischen acht und 13 Prozent der Jugendlichen wurden in den letzten Monaten zumindest einmal Opfer.

Dass die Generation Z – junge Menschen, die zwischen den Jahren 1995 und 2010 geboren wurden –in Bezug auf ihre mentale Gesundheit wie keine Jugendgeneration zuvor gefordert sind, zeigt auch der erst diese Woche neu veröffentlichte Austrian Health Report: Nur jeder Zweite zeigt sich demnach mit der eigenen psychischen Gesundheit sehr zufrieden und zufrieden. In dieser Altersgruppe sind Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Depressionen oder auch Zukunftsängste österreichweit am stärksten ausgeprägt.