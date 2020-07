Milchdesserts sind immer noch zu süß

Von Buttermilch über Joghurt bis zum Kakao: Milchprodukte können in der Ernährung wertvoll sein - oder aber auch ungesunde Zuckerbomben. Das unabhängige Institut SIPCAN, Special Institute for Preventive Cardiology And Nutrition, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Konsumenten für die versteckten Kalorien zu sensibilisieren und die Industrie zum Gegensteuern zu bewegen. Es vergleicht dafür den Zuckergehalt in Form einer Produktliste.

Heuer wurden mehr als 1000 Produkte unter die Lupe genommen. SIPCAN stellt die Ergebnisse der jährlichen Datenerhebung auf www.sipcan.at zur Verfügung: einerseits in Form der SIPCAN-Milchliste zum kostenlosen Download bzw. zur Onlinesuche unter www.sipcan.at/milchliste, aber auch als kostenlose APP - zu finden unter dem Stichwort „SIPCAN Checklisten“.

Milchdesserts immer noch zu süß

„Produkte zum Löffeln wie Milchdessert, Topfencremen, aber auch Joghurts enthalten derzeit durchschnittlich 12,3 g Zucker pro 100 g und liegen somit immer noch über dem Grenzwert von 12 g pro 100 g“, zieht Studienleiter Manuel Schätzer Bilanz.

Dieser Grenzwert wurde von SIPCAN festgelegt, angelehnt an die WHO-Empfehlung, weniger als 10 Prozent der täglichen Energieaufnahme aus Zucker abzudecken. Der Wert setzt sich aus dem natürlichen Zuckergehalt der Milch (4,6 g pro 100 ml) und der Höchstmenge an zugesetztem Zucker von 7,4 g pro 100 ml zusammen und wurde mit dem Gesundheits-, Landwirtschafts- und Unterrichtsministerium sowie der Landwirtschaftskammer abgestimmt.

Trinkprodukte nicht ganz so zuckerhaltig

Deutlich besser schnitten die Produkte zum Trinken ab. Bei Molkeprodukten, Trinkjoghurts oder Milchgetränken liegt der durchschnittliche Zuckergehalt derzeit bei 10,3 g pro 100 ml“, sagt Schätzer: „Dennoch ist Vorsicht geboten, denn getrunken wird oft eine größere Menge und damit wird auch eine ordentliche Portion Zucker konsumiert“.