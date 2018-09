Drei Mal täglich Milchprodukte sind gut fürs Herz

Mehr Milch

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass der Verzehr von Molkereiprodukten nicht unterschätzt werden sollte und sogar in Ländern mit niedrigem Einkommen und mittlerem Einkommen gefördert werden sollte, in denen der Milchkonsum gering ist. Der Milchkonsum war in Nordamerika und Europa am höchsten (368 g pro Tag oder mehr als vier Portionen Milchprodukte pro Tag) und am niedrigsten in Südasien, China, Afrika und Südostasien (147, 102, 91 und 37 g pro Tag) - weniger als eine Portion der gesamten Milchprodukte pro Tag.



Die Empfehlung, fettarme Milchprodukte zu konsumieren, basiert auf dem mutmaßlichen Schaden von gesättigten Fetten an einem einzelnen kardiovaskulären Risikomarker (LDL-Cholesterin). Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass einige gesättigte Fette für die Herz-Kreislauf-Gesundheit von Vorteil sind, und Milchprodukte können auch andere potenziell nützliche Verbindungen enthalten, einschließlich spezifischer Aminosäuren, ungesättigter Fette, Vitamin K1 und K2, Kalzium, Magnesium, Kalium und möglicherweise Probiotika. Die Wirkung von Milchprodukten auf die kardiovaskuläre Gesundheit sollte daher aus Sicht der Forscher den Nettoeffekt aller dieser Elemente auf die gesundheitlichen Ergebnisse berücksichtigen.