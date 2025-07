Gehirngefäße in Gefahr: Welche Risiken unterschätzt werden

Und wer bereits in seinen 40er-Jahren von diesen Risikofaktoren betroffen war, hatte ein höheres Demenzrisiko , als wenn diese erst in den 50er-Jahren auftraten, so die Studienergebnisse, die im Fachmagazin Neurology (Online-Ausgabe) erschienen sind.

Zumindest drei der genannten Risikofaktoren erhöhten das Risiko , an irgendeiner Form einer Demenz zu erkranken, um 24 Prozent . Das Risiko für eine Alzheimer-Demenz war um 12 Prozent, jenes für eine vaskuläre Demenz um 21 Prozent erhöht.

Aber die Erklärung sei einfach: "Wenn Sie bereits in der Halsschlagader leichte Ablagerungen haben, kann es diese auch bereits an anderen Körperstellen geben, unter anderem in den kleinen Gefäßen im Gehirn, und diese können die Gehirnfunktion stören." Denn die Versorgung des Organs mit Sauerstoff und Nährstoffen wird dadurch beeinträchtigt. "Aber das ist kaum jemandem bewusst."

Demenzrisiko: Gefährliches LDL-Cholesterin

Die Bedeutung gesunder Gefäße für die Vorbeugung von Demenz sei in den vergangenen Jahren immer mehr in den Vordergrund getreten, betont Winkler: "Das zeigt sich auch daran, dass 2024 eine internationale Expertengruppe im Auftrag der Wissenschaftszeitschrift The Lancet die Liste der beeinflussbaren, modifizierbaren Risikofaktoren für eine Demenz von bisher 12 auf 14 erweitert hat: Hinzu gekommen sind ein nachlassendes Sehvermögen und ein erhöhter LDL-Cholesterinspiegel."